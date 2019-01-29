اعتقال مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو مدريد

اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الإسبانية مدريد، الأوروغواياني أوسكار أورتيغا، مدرب اللياقة البدنية لفريق أتلتيكو مدريد.

وحسب صحيفة ماركا، فإن اعتقال أورتيغا كان بسبب العنف ضد المرأة، حيث أوقف ليلة الاثنين، وقدم للقضاء صباح اليوم الثلاثاء.

وأطلق سراح أورتيغا، بعد الاستماع له من طرف القضاء رفقة الضحية.

Las primeras imágenes del 'Profe' Ortega a su salida del juzgado tras su puesta en libertad https://t.co/DJ9jPyHZgi 📷 Fotos: Pablo Moreno pic.twitter.com/zTrglDU2Z8 — MARCA (@marca) January 29, 2019

ويلقب أورتيغا بالأستاذ، لكونه أحد أهم العناصر في الفريق التدريبي للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وكان ضمن فريقه منذ التحاق الأخير بفريق أتلتيكو مدريد عام 2011.

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ويعتبر أورتيغا من أهم عناصر نجاح الفريق الثاني للعاصمة مدريد في السنوات الأخيرة، ومشهور بأسلوبه الشاق في التدريبات البدنية، وهو ما جعل فريق أتلتيكو مدريد من أقوى الفرق اندفاعا وقدرة على تحمل اللقاءات القوية.

وحملته بعض وسائل الإعلام المدريدية، مسؤولية الإصابات البدنية التي تعرض لها الفريق هذا الموسم، بسبب طريقته القاسية في الإعداد البدني.

المصدر: وكالات