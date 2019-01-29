 
مباشر
عاجل
مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في البلاد

اعتقال مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو مدريد

الرياضة

اعتقال مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو مدريد
Reuters Vincent Kessler
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldxh

اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الإسبانية مدريد، الأوروغواياني أوسكار أورتيغا، مدرب اللياقة البدنية لفريق أتلتيكو مدريد.

وحسب صحيفة ماركا، فإن اعتقال أورتيغا كان بسبب العنف ضد المرأة، حيث أوقف ليلة الاثنين، وقدم للقضاء صباح اليوم الثلاثاء.

وأطلق سراح أورتيغا، بعد الاستماع له من طرف القضاء رفقة الضحية.

ويلقب أورتيغا بالأستاذ، لكونه أحد أهم العناصر في الفريق التدريبي للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وكان ضمن فريقه منذ التحاق الأخير بفريق أتلتيكو مدريد عام 2011.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يتجاوز خيتافي ويشدد الخناق على برشلونة

ويعتبر أورتيغا من أهم عناصر نجاح الفريق الثاني للعاصمة مدريد في السنوات الأخيرة، ومشهور بأسلوبه الشاق في التدريبات البدنية، وهو ما جعل فريق أتلتيكو مدريد من أقوى الفرق اندفاعا وقدرة على تحمل اللقاءات القوية.

وحملته بعض وسائل الإعلام المدريدية، مسؤولية الإصابات البدنية التي تعرض لها الفريق هذا الموسم، بسبب طريقته القاسية في الإعداد البدني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محققون: قائد الطائرة الماليزية المنكوبة تعمد إخفاءها للأبد