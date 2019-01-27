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كريستال بالاس يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

كريستال بالاس يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي
Reuters
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خرج فريق توتنهام من دور الـ 32 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على يد مضيفه كريستال بالاس، إثر هزيمته أمامه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من، كونور ويكهام، وأندروس تاونسيند، في الدقيقتين (9، و34 من ضربة جزاء).

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وكان توتنهام قد خرج من الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أيضا، عقب هزيمته أمام تشيلسي، بركلات الجزاء الترجيحية، يوم الخميس الماضي.

المصدر: "sportbox.ru"

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