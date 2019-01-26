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مانشستر سيتي يكرم وفادة ضيفه بيرنلي بخماسية

الرياضة

مانشستر سيتي يكرم وفادة ضيفه بيرنلي بخماسية
Reuters
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بلغ مانشستر سيتي دور الـ 16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه بيرنلي، إثر فوزه العريض عليه بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وبصم على خماسية السيتي كل من، البرازيلي غابريل جيسوس (د. 23)، والبرتغالي بيرناندو سيلفا (د. 53)، والبلجيكي كيفن دي بروين (د. 61)، والإيرلندي كيفن لونغ (د. 73 خطأ في مرماه)، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (د. 85)، من زمن المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".

وأحرز مانشستر سيتي 28 هدفا في آخر 6 مباريات، في ثلاث مسابقات محلية (البريمير ليغ، كأس رابطة المحترفين، كأس الاتحاد)، بواقع مباراتين ضمن كل منها، ومن دون أن تهتز شباكه في أي منها. 

المصدر: "sportbox.ru"

  

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