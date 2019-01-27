تأجيل موعد بطولة أمم إفريقيا 2019

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر لمدة أسبوع لتعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان.

وقرر"الكاف" أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم الـ21 من يونيو المقبل بدلا من 14 منه بناء على طلب دول شمال إفريقيا المشاركة في المونديال الإفريقي وذلك ما قاله أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري في برنامجه التلفزيوني على فضائية "أون سبورت".

وجاء طلب دول شمال إفريقيا المشاركة فى كأس الأمم بتأجيلها لمدة أسبوع لتجنب تزامن الاستعداد للبطولة مع شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعلن بشكل رسمي عن تأجيل البطولة حتى الآن.

CAF agrees to delay 2019 Nations Cup launch date, says EFA vice president https://t.co/cg126BKlEapic.twitter.com/wCbRnaOSY2 — جريدة هرم مصر (@HaramMissr) ٢٧ يناير ٢٠١٩

وتستعد مصر التي فازت بتنظيمها بعد منافسة مع جنوب إفريقيا بنتيجة 16 صوتا للفراعنة مقابل صوت وحيد للبافانا بافانا، لاستضافة البطولة بمشاركة 24 فريقا مقسمة على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة، على الملاعب التي حددها اتحاد الكرة وهي استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وتعد تلك هي المرة الخامسة التي تنظم خلالها مصر البطولة، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وتوجت زائير باللقب، واحتضنت نسختي 1986 و2006 ونالت لقبيهما.

المصدر: وكالات