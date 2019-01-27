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غاريث بيل يعود لصفوف ريال مدريد

الرياضة

غاريث بيل يعود لصفوف ريال مدريد
Reuters
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أعلن المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري عن قائمة فريق ريال مدريد التي ستواجهه إسبانيول مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الجناح الويلزي، غاريث بيل، الذي تغيب عن المشاركة في الفترة الماضية مع فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري في المواجهة أمام فياريال.

فيما استبعد سولاري كلا من ماركو أسينسيو، وفالفيردي، وماريانو دياز، وغاب عن التشكيلة كيلور نافاس حارس الميرنغي، وخيسوس فاييخو، بسبب الإصابة.

 ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الرابع بترتيب الليغا الإسبانية برصيد 36 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، ويحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

المصدر: موقع ريال مدريد

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