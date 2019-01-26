بوروسيا دورتموند يعمق جراح ضيفه هانوفر

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند ضيفه هانوفر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت خماسية أصحاب الأرض توقيع كل من، المغربي أشرف حكيمي (د. 24)، وماركو رويس (د. 60)، وماريو غوتزه (د. 62)، والبرتغالي رافائيل غيريرو (د. 67)، والبلجيكي أكسيل فيتسيل (د. 90)، بينما سجل مارفين باكالورز هدف هانوفر الوحيد، في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، في مدينة دورتموند.

وواصل بوروسيا دورتموند بذلك سلسلة انتصاراته وتربعه على عرش صدارة البوندسليغا، برصيد 48 نقطة.

في حين، يشغل هانوفر المركز السابع عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة فقط.

المصدر: "portbox.ru"