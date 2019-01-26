نجم تشيلسي معارا إلى فنربخشه التركي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم انتقال لاعبه النيجيري فيكتور موزيس إلى فنربخشه التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم القادم.

ونشر النادي بيانا فى موقعه الإلكتروني يؤكد فيه على انتقال لاعبه موزيس الجمعة إلى فنربخشه على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020، وجاء فيه:" نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل بعد عقده بالإعارة في تركيا".

وينتهي عقد اللاعب النيجيري في صفوف تشيلسي حتى نهاية موسم 2020-2021 وكان قد خسر مركزه كأساسي في تشكيلة النادي اللندني منذ أن خلف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مواطنه أنطونيو كونتي العام الماضي.

Good luck at Fenerbahce, @VictorMoses! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) ٢٥ يناير ٢٠١٩

ولم يخض موزيس، لاعب الجناح، أي مباراة بالقميص الأزرق منذ أكتوبر الماضي، بعدما لعب 6 مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية.

وانضم موزيس، البالغ 28 عاما، إلى تشيلسي في عام 2012 قادما من مواطنه ويغان، وشارك في إحراز "البلوز" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016 - 2017 وكأس انجلترا 2018.

وتمت إعارته سابقا إلى كل من ليفربول وستوك سيتي ووست هام، قبل أن يفرض نفسه مع تشيلسي.

المصدر:أ ف ب