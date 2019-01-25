أهم مباريات اليوم في الملاعب

ستقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الشيقة في مختلف ملاعب كرة القدم، في العالم، أبرزها مواجهة ميلان وضيفه نابولي، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

كأس زايد للأندية الأبطال (الدور ربع النهائي):

الرجاء الرياضي (المغرب) – النجم الساحلي (تونس)

الدوري الإسباني:

إشبيلية – ليفانتي

أتلتيكو مدريد – خيتافي

ليغانيس – إيبار

فالنسيا – فياريال

الدوري الإيطالي:

ساسولو – كالياري

سامبدوريا – أودينيزي

ميلان – نابولي

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند – هانوفر

فرايبورغ – هوفنهايم

فولفسبورغ – باير ليفركوزن

بوروسيا مونشنغلادباخ - أوجسبورغ

ماينز - نورنبيرغ

فيردر بريمن – آينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي:

جانجون - ستاد ريمس

ستراسبورغ – بوردو

نيس – نيم أولمبيك

ديجون – موناكو

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، نهائي السيدات:

نعومي أوساكا (اليابان) - بيترا كفيتوفا (التشيك)

المصدر: RT