سبارتاك موسكو يهزم زينيت بطرسبورغ في قطر (فيديو)
matchpremier
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldf8
تغلب سبارتاك موسكو على زينيت بطرسبورغ (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الثانية لبطولة "فونبيت كأس ماتش بريمير" لكرة القدم.
وسجل ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من، غيورغي ميلكادزه، ودينيس غلوشاكوف، والبرازيلي لويس أدريانو، في الدقائق (28، 29، 73) على الترتيب.
وحقق سبارتاك موسكو بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على فريق روستوف (2-1)، في الوقت القاتل من المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما، اليوم الاثنين الماضي.
المصدر: "matchpremier"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)