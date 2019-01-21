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سبارتاك موسكو يقلب الطاولة على روستوف في قطر (فيديو)

الرياضة

سبارتاك موسكو يقلب الطاولة على روستوف في قطر (فيديو)
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استهل فريق سبارتاك موسكو مشواره في بطولة "فونبيت كأس ماتش بريمير"، بفوز مثير على فريق روستوف، في الوقت القاتل من المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، في دولة قطر.

وسجل المهاجم الآيسلندي فيدار كيارتانسون هدف السبق لفريقه روستوف. لكن سبارتاك موسكو رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين من دون رد عبر كل من، البرازيلي أدريانو، ودينيس غلوشاكوف، في الدقيقتين (58 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

وأضاع مهاجم روستوف، أليكسي إيونوف، فرصة التقدم للمرة الثانية بإهداره ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة، قبل هدف سبارتاك الثاني. 

وتشارك أربعة أندية روسية في مسابقة كأس قناة "ماتش بريمير" الروسية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT    

 

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