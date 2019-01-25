نهائي كأس آسيا 2019 نصفه عربي!

سيشهد نهائي النسخة الـ 17 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، وجود منتخب عربي، بعد تأهل منتخب الإمارات، صاحب الأرض، وضيفه القطري.

وسيلتقي منتخبا الأبيض الإماراتي والعنابي القطري فيما بينهما، في "ديربي عربي"، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي للبطولة.

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بينما ستجمع المباراة الثانية من هذا الدور، يوم الاثنين المقبل، منتخب إيران، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، ونظيره الياباني، حامل الرقم القياسي برصيد أربعة ألقاب، في نهائي مبكر.

وفيما يلي موعد مباراتي الدور قبل النهائي للنسخة 17 من بطولة كأس آسيا 2019، والنهائي:

يوم الاثنين (28 يناير 2019)، الساعة (17:00):

إيران – اليابان

يوم الثلاثاء (29 يناير 2019)، الساعة (17:00):

قطر – الإمارات (الساعة: 17:00)

النهائي:

يوم الجمعة (1 فبراير 2019)، الساعة: (17:00)

المصدر: RT