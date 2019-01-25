شاهد.. الهدف الذي أدخل علي مبخوت التاريخ والإمارات في المربع الذهبي

قاد الإماراتي علي مبخوت منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأسترالي، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة.

وأحرز المهاجم علي مبخوت هدف الفوز "الذهبي" الوحيد للأبيض الإماراتي، بحلول الدقيقة 68 من عمر المباراة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأصبح علي مبخوت الهداف التاريخي للعرب في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، برصيد 9 أهداف، والثالث على المستوى الآسيوي.

📽| هدف علي مبخوت ضد قيرغيزستان مرشح لاجمل هدف في دور الـ١٦ من بطولة امم آسيا.

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pic.twitter.com/Rvb5xY6acS — UAE News Sport (@action_news) 23 января 2019 г.

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وضرب منتخب الإمارات موعدا في الدور قبل النهائي، مع نظيره القطري، الذي تغلب بدوره على منتخب كوريا الجنوبية، بالنتيجة ذاتها بهدف وحيد، في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: RT