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منتخب الإمارات يواجه نظيره القطري في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

تميم يعلق على تأهل قطر التاريخي

الرياضة

تميم يعلق على تأهل قطر التاريخي
Globallookpress
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هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتخب بلاده بتأهله إلى الدور ما قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب أمير دولة قطر "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الإنجاز الرائع وصعوده إلى دور نصف النهائي في بطولة #كأس_آسيا2019 .. متمنيا لأبطالنا مواصلة هذا العطاء والأداء المميز حتى نهاية البطولة".

وجاء تأهل العنابي القطري على حساب نظيره الكوري الجنوبي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وسيكون العنابي على موعد، في المربع الذهبي، مع الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا التي ستقام اليوم أيضا، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

 

المصدر: RT 

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