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كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمباراة الإمارات وأستراليا

الرياضة

كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمباراة الإمارات وأستراليا
RT
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ستبدأ بعد قليل المباراة المصيرية بين منتخبي الإمارات وأستراليا، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للأبيض الإماراتي والكنغر الأسترالي، حامل اللقب، لهذا اللقاء، الذي سيبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

 

وسيكون الفائز من هذا اللقاء على موعد في الدور قبل النهائي، مع العنابي القطري، الذي تغلب على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف وحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: "twitter/afcasiancup_ar" 

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