الفيفا يوقف حكما مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم الخميس أنه عاقب الحكم الدولي السابق إبراهيم تشيبو بالإيقاف مدى الحياة بعد إدانته بالحصول على رشوة.

وأضاف الفيفا في بيان أنه فرض غرامة أيضا على الحكم القادم من نيجيريا قدرها 200 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل200541 دولارا، مع منعه من ممارسة كافة الأنشطة التي تتعلق بكرة القدم، بما في ذلك الأنشطة الإدارية.

ولم يكشف الفيفا عن المزيد من التفاصيل، باستثناء أنه أبلغ الحكم السابق بالعقوبة يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: رويترز