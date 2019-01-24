المحكمة الجزائية تحدد موعدا جديدا للنظر في دعوى ضد "بي إن سبورت"

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، الدائرة الثلاثية الأولى، اليوم الخميس، تحديد موعد جديد للنظر في الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت).

وأوضحت المحكمة في بيان لها أنه نظرا لغياب المدعى عليهم القطريين الثلاثة، يوسف محمد حسن العبيدلي، طارق درويش علي زينل، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي، عن حضور الدعوى المقامة ضد الشركة.

ونظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم واستنادا إلى المادة الـ 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى، في الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم أو وكلائهم الحضور إليها في الموعد المحدد، مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لتسلم نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه، وفي حال عدم حضورهم ستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابيا، وفقا للمادة المذكورة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المصدر: وكالات