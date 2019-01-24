مدرب تشيلسي ينتقد هازارد ويصدم معجبيه

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بكرة القدم، إن المهاجم إيدن هازارد لاعب حاسم، لكن يتعين عليه تطوير مهاراته القيادية.

وأضاف ساري أن هازارد قائد بلجيكا الذي ساعد منتخب بلاده في بلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم الأخيرة في روسيا، لا يملك مقومات لاعبين أمثال سيزار أزبيليكويتا وديفيد لويز.

وأبلغ الصحفيين: "إنه لاعب يمتاز بالمهارات والقدرات الفردية أكثر من القيادية، ويستطيع أن يحسم نتيجة أي مباراة في دقيقتين وأحيانا في دقيقة واحدة".

وتابع: "لكنه ليس قائدا في الوقت الراهن، إنه لاعب عظيم، واحد من أفضل اللاعبين في العالم. أعتقد أنه يتعين عليه بذل المزيد، إمكاناته أعلى من الأداء، يتعين عليه أن يثق أكثر في نفسه ويهتم بها".

وترددت في الآونة الأخيرة، أنباء عن إمكانية انتقال هازارد البالغ 28 عاما، من تشيلسي، تحديدا إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: رويترز