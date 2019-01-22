ضربة موجعة لأرسنال بإصابة بيليرين مجددا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء، أن هيكتور بيليرين، ظهير أيمن نادي أرسنال سيغيب من 6 إلى 9 أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وكان بيليرين يخوض مباراته الأولى أساسيا بعد عودته من إصابة في ربلة الساق، وأصيب في ركبته أثناء التحام على الكرة في الشوط الثاني أمام تشيلسي ليخرج من الملعب محمولا من المباراة التي انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين.

وينضم اللاعب الإسباني البالغ 23 عاما إلى المدافع روب هولدينغ الذي سيبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم، بسبب مشكلة مشابهة في الركبة تعرض لها الشهر الماضي.

Arsenal through and through 🔴



We’re gutted for you, Hec - and we’re sending you all of our love and support ❤️



We know you’ll come back stronger 💪 pic.twitter.com/AiLpMchx4K — Arsenal FC (@Arsenal) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وسيعتمد المدرب أوناي إيمري كحلول بديلة على السويسري ستيفان ليختشتاينر أو الإنجليزيين أينسلي مايتلاند نيلس وكارل جينكنسون باللعب كظهير أيمن أو جناح جهة اليمين.

وقال إيمري وقت سابق إنه قد يتعاقد فقط مع لاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات في الشتوية.

ويستضيف أرسنال منافسه مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الجمعة القادم، قبل أن يعود للدوري الممتاز أمام كارديف سيتي على أرضه في الـ29 من يناير.

المصدر: رويترز