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بالفيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري

الرياضة

بالفيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري
Reuters
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حقق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمنية الطفل صاحب القميص البلاستيكي، وأهداه قميص ليفربول مكتوب عليه اسم النجم.

وقال الطفل خلال أحد البرامج التلفزيونية: "أنا أحب الكابتن صلاح كثيرا وأشكره وأشكر والديه لأنهم أوصلوا لي القميص والكرة، وأريد رؤية كأس الأمم".

وأشار البرنامج التلفزيوني، إلى أن محمد صلاح ترك مهام مساعدة الأطفال وتقديم المساعدات لوالده ووالدته اللذين أرسلا للطفل هدايا صلاح.

المصدر: يوتيوب

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