رسميا..برشلونة يعلن ضم مهاجم جديد
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تعاقده مع النجم الغاني كيفن برينس بواتينغ قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة.
وأوضح برشلونة في بيان نشره على حسابه في تويتر أن "بواتينغ سينضم إليه بعقد حتى نهاية الموسم الحالي ويملك حق الشراء مقابل تسعة ملايين دولار".
💪 Welcome @KPBofficial— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٢ يناير ٢٠١٩
🔵🔴 #EnjoyPrincehttps://t.co/91ko6Q8ig6
وأشار موقع برشلونة إلى أن بواتينغ سبق له اللعب في الدوري الإسباني مع نادي لاس بالماس موسم 2016-2017، وسجل له 10 أهداف خلال 28 مباراة في الليغا.
💥 @KPBofficial— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢١ يناير ٢٠١٩
You hurt us. Now you’ll help us!
🔵🔴 #EnjoyPrincepic.twitter.com/CLVfdPN0OX
وسعى برشلونة لضم مهاجم بديل للويس سواريز بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية الشهر الحالي ورفضه تجديد عقده مع النادي الكتالوني.
المصدر: رويترز