بالفيديو.. يوفنتوس يكرم وفادة ضيفه كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة

اختتم يوفنتوس منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز صريح على ضيفه كييفو فيرونا (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو.

وحملت ثلاثية السيدة العجوز توقيع كل من، البرازيلي دوغلاس كوستا، والألماني إيمري تشان، ودانيلي روجاني، في الدقائق (13، 45، 84) على الترتيب.

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وأضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، في الدقيقة 53، حيث تصدى الحارس المخضرم ستيفانو سورينتينو (39 عاما) ببراعة للكرة التي سددها النجم البرتغالي أرضية في الزاوية اليمنى.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن وصيفه نابولي.

بينما يقبع كييفو فيرونا في قاع الكالتشيو، برصيد 8 نقاط فقط.

المصدر: "silatv"