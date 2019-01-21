شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء

أضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في مباراة فريقه يوفنتوس أمام ضيفه كييفو فيرونا، اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتصدى الحارس المخضرم ستيفانو سورينتينو (39 عاما) ببراعة للكرة التي سدد رونالدو من علامة الجزاء أرضية في الزاوية اليمنى، عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ولكن من حظ النجم البرتغالي أن فريقه كان متقدما بهدفين سجلهما كل من، البرازيلي دوغلاس كوستا، والألماني إيمري تشان، في الدقيقتين (13، 45) على الترتيب.

المصدر: "silatv"