نتيجة مباراة الإمارات وقرغيزستان في كأس آسيا 2019

تقدم منتخب الإمارات، صاحب الأرض والجمهور، على نظيره القرغيزستاني، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ووضع الإماراتي خميس إسماعيل الأبيض في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية.

ورد القرغيزستاني ميرلان مورزايف بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 26، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.

وسجل المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدف التقدم الثاني لبلاده، في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله عامر عبد الرحمن.

📝 Lineups in! 🇦🇪 @uaent2019 🆚 @_FFKR 🇰🇬



The #AsianCup2019 hosts vs debutants Kyrgyz Republic at Zayed Sports City Stadium in less than an hour 🏟! pic.twitter.com/cOBVWmP65U — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 21. Januar 2019

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وسيكون الفائز من هذا اللقاء، على موعد في الدور ربع النهائي، مع منتخب أستراليا، حامل اللقب، الذي تغلب على نظيره الأوزبكي بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT