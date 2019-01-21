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الكنغر الأسترالي يواصل حملة الدفاع عن لقب بطل كأس آسيا

الرياضة

الكنغر الأسترالي يواصل حملة الدفاع عن لقب بطل كأس آسيا
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واصل منتخب أستراليا حمة الدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأوزبكي، عقب فوزه عليه في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين.

وحسم الكنغر الأسترالي نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

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وسيكون منتخب أستراليا، حامل اللقب، على موعد في الدور ربع النهائي، مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق من اليوم أيضا، بين منتخب الإمارات، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره القرغيزستاني.

المصدر: RT

 

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