منتخب السعودية يودع بطولة كأس آسيا لكرة القدم على يد نظيره الياباني

ودع المنتخب السعودي بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات بعد خسارته أمام المنتخب الياباني بهدف نظيف على ملعب الشارقة.

وجاء هدف الساموراي مبكرا عند الدقيقة العشرين من رأسية تومياسو تاكيهيرو جاءت من ضربة ركنية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس آسيا التي يصعد فيها المنتخب الأخضر لمرحلة خروج المغلوب ويفشل في الوصول للنهائي.

ولحق المنتخب الياباني بذلك في دور الثمانية منتخبات فيتنام والصين وإيران ، على أن يلاقي في دور ربع النهائي، نظيره الفيتنامي مساء الخميس القادم على ملعب استاد "آل مكتوم" بنادي النصر.

المصدر: RT