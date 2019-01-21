منتخب السعودية يودع بطولة كأس آسيا لكرة القدم على يد نظيره الياباني
ودع المنتخب السعودي بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات بعد خسارته أمام المنتخب الياباني بهدف نظيف على ملعب الشارقة.
وجاء هدف الساموراي مبكرا عند الدقيقة العشرين من رأسية تومياسو تاكيهيرو جاءت من ضربة ركنية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس آسيا التي يصعد فيها المنتخب الأخضر لمرحلة خروج المغلوب ويفشل في الوصول للنهائي.
⏱ نهاية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢١ يناير ٢٠١٩
رأسية تومياسو تاكيهيرو ترسل #اليابان إلى ربع نهائي #كأس_آسيا2019!#السعودية_اليابانpic.twitter.com/y08vRO1g3Z
ولحق المنتخب الياباني بذلك في دور الثمانية منتخبات فيتنام والصين وإيران ، على أن يلاقي في دور ربع النهائي، نظيره الفيتنامي مساء الخميس القادم على ملعب استاد "آل مكتوم" بنادي النصر.
المصدر: RT