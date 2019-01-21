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سيرينا ويليامز تقصي المصنفة الأولى عالميا عن بطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

سيرينا ويليامز تقصي المصنفة الأولى عالميا عن بطولة أستراليا المفتوحة
Reuters EDGAR SU
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أقصت الأميركية سيرينا وليامز المصنفة 16 عن بطولة أستراليا المفتوحة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا وبطلة العام الماضي من دور ثمن النهائي.

وفازت سيرينا البالغة 37 عاما بواقع 6-1 و4-6 و6-4 خلال المباراة التي استغرقت ساعة و47 دقيقة.

وتطمح الأمريكية حاملة اللقب 2017 إلى معادلة الرقم القياسي في الألقاب الكبيرة الموجود بحوزة الأسترالية مارغريت كورت، وعددها 24 لقبا.

 وضربت سيرينا موعدا في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السابعة التي تغلبت على الإسبانية غاربيني موغوروتسا بمجموعتين 6-3 و6-1. 

وسبق للاعبتين اللقاء ثلاث مرات ففازت سيرينا في دورة ستانفورد الأمريكية 2014، وبليسكوفا في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2016، لتعود سيرينا وتفوز بعد عامين في ربع نهائي البطولة ذاتها 2018.

المصدر: أ ف ب

 

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