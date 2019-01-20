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كأس آسيا 2019.. إيران تهزم عمان وتواجه الصين في ربع النهائي

الرياضة

كأس آسيا 2019.. إيران تهزم عمان وتواجه الصين في ربع النهائي
twitter@afcasiancup
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نجح منتخب إيران في بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوزه على سلطنة عمان 2-0، اليوم الأحد، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسجل علي رضا جاهنباخش في (د.32) وأشكان ديجاغاه في (د.41 من ركلة جزاء) هدفي الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي مع منتخب الصين الذي تغلب على تايلاند 2-1، اليوم الأحد أيضا.

المصدر: وكالات

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