توتنهام يسقط فولهام في الوقت القاتل

استعاد توتنهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي بعدما اقتنص فوزا ثمينا في اللحظات الأخيرة 2-1على مضيفه فولهام، في المرحلة الـ23 للمسابقة.

وافتتح فولهام التسجيل عبر نيران صديقة، بعدما أحرز فيرناندو يورينتي لاعب توتنهام هدفا في (د.17 بالخطأ في مرمى فريقه)، لكن ديلي آلي، أدرك التعادل لتوتنهام في (د.51).

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1-1، أحرز هاري وينكس، هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبقي توتنهام في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، فيما ظل فولهام في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة.

ويأتي هذا الفوز الثمين ليعيد البسمة من جديد لجماهير توتنهام، التي شعرت بخيبة أمل بعد خسارة الفريق 0-1 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

المصدر: وكالات