محمد صلاح يتسبب بخسائر "بالملايين" لإحدى الشركات

تسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بخسائر فادحة لشركة فودافون مصر، بعد إحرازه هدفين في شباك كريستال بالاس في المباراة التي انتهت "للريدز" 4-3 في البريميرليغ، أمس السبت.

وبناء على تقرير أعلنت عنه شركة فودافون مصر، في مارس الماضي، فإن الشركة ستقدم لعملائها 11 دقيقة مجانية كهدية في كل مرة يسجل فيها "مو" صلاح ضمن أي بطولة.

وكانت صحيفة "أس الإسبانية" واسعة الانتشار، قالت إن كل هدف يسجله محمد صلاح، لفريقه قد يكلف الشركة 100 مليون إسترليني، أو 140 مليون دولار تقريبا.

وبإحراز النجم المصري هدفين أمس السبت، فإن فودافون ستكون ملزمة بدفع ما يوازي 240 مليون دولار.

وطرحت الشركة على عملائها هذه الميزة من خلال الاشتراك في خدمة معروفة باسم "عالم مو صلاح"، من أجل الحصول على الدقائق المجانية.

المصدر: RT + وكالات