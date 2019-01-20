مواجهة الأردن وفيتنام (تغطية مباشرة)
تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين الأردن وفيتنام ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2019.
"أردن... أردن" 🥁👏— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
جمهور @JordanFA 🇯🇴 يملأ جنبات استاد آل مكتوم.#الأردن_فيتنام#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/46Ztl4OOMj
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
🇯🇴 #الأردن 🆚 #فيتنام 🇻🇳#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/Fx1QYB99rk
الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة بداية المباراة.
🇯🇴♥️🇻🇳— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019
The fans are ready for the first game of the #AsianCup2019's RO16! pic.twitter.com/zUPxV81Eol
How love for the beautiful game usually starts 😍— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019
They got the best seat in the house 🏟#AsianCup2019pic.twitter.com/VnBiWqeL8B
تشكيلة المنتخبين:
الأردن وفيتنام يتسابقان على حجز أول مقعد في ربع نهائي #كأس_آسيا2019! تشكيل الفريقين 👇— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
لِمن الفوز اليوم؟
🇯🇴 #الأردن 🆚 #فيتنام 🇻🇳#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/FeDaDa2rvV
التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني في مواجهة فيتنام ✔— Jordan Football (@JordanFA) January 20, 2019
🇯🇴 x 🇻🇳#حيهم_النشامى#كأس_آسيا#الأردن_فيتنام م #النشامىpic.twitter.com/X8N2Dbkw5o
مدرب الأردن في مزاج رائع قبل انطلاق اللقاء.
فيتال بوركلمانز في مزاج رائع قبل مباراة #الأردن_فيتنام 😁#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/yXZ2jpeEpu— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
ويملك منتخب "النشامى" الحظوظ الأكبر للتأهل إلى الدور ربع النهائي، فقد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية بانتصارين على أستراليا حاملة اللقب في 2015 بهدف أنس بني ياسين، وسوريا بهدفي الشاب موسى التعمري وطارق خطاب، وتعادل سلبي مع فلسطين.
وحصد الأردن سبع نقاط متقدما على أستراليا (6 نقاط) وفلسطين (2) وسوريا (نقطة واحدة)، ضامنا مواجهة أحد المنتخبات الأربعة التي حلت في المركز الثالث ضمن المجموعات الست.
ويسعى مدرب الفريق، البلجيكي فيتال بوركيلمانز، لقيادة الأردن إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2004 مع المصري الراحل محمود الجوهري و2011 مع العراقي عدنان حمد.
بدورها، تلقت فيتنام بقيادة المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو خسارتين ضمن المجموعة الرابعة، أمام العراق 2-3 وإيران 0-2 قبل الفوز على اليمن 2-0، فحصدت ثلاث نقاط كانت كفيلة بخطف البطاقة الأخيرة المؤهلة من بوابة المركز الثالث.
وسبق للأردن أن واجه فيتنام مرتين ضمن تصفيات البطولة الراهنة، فتعادلا سلبا على أرض الأخيرة و1-1 في العاصمة عمّان وتأهل "النشامى" إلى النهائيات كأبطال للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة أمام فيتنام الثانية بـ10 نقاط.
المصدر: RT