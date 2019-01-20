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مواجهة الأردن وفيتنام (تغطية مباشرة)

الرياضة

مواجهة الأردن وفيتنام (تغطية مباشرة)
Reuters Suhaib Salem
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تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين الأردن وفيتنام ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة بداية المباراة.

تشكيلة المنتخبين:

مدرب الأردن في مزاج رائع قبل انطلاق اللقاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويملك منتخب "النشامى" الحظوظ الأكبر للتأهل إلى الدور ربع النهائي، فقد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية بانتصارين على أستراليا حاملة اللقب في 2015 بهدف أنس بني ياسين، وسوريا بهدفي الشاب موسى التعمري وطارق خطاب، وتعادل سلبي مع فلسطين.

وحصد الأردن سبع نقاط متقدما على أستراليا (6 نقاط) وفلسطين (2) وسوريا (نقطة واحدة)، ضامنا مواجهة أحد المنتخبات الأربعة التي حلت في المركز الثالث ضمن المجموعات الست.

ويسعى مدرب الفريق، البلجيكي فيتال بوركيلمانز، لقيادة الأردن إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2004 مع المصري الراحل محمود الجوهري و2011 مع العراقي عدنان حمد.

بدورها، تلقت فيتنام بقيادة المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو خسارتين ضمن المجموعة الرابعة، أمام العراق 2-3 وإيران 0-2 قبل الفوز على اليمن 2-0، فحصدت ثلاث نقاط كانت كفيلة بخطف البطاقة الأخيرة المؤهلة من بوابة المركز الثالث.

وسبق للأردن أن واجه فيتنام مرتين ضمن تصفيات البطولة الراهنة، فتعادلا سلبا على أرض الأخيرة و1-1 في العاصمة عمّان وتأهل "النشامى" إلى النهائيات كأبطال للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة أمام فيتنام الثانية بـ10 نقاط.

المصدر: RT

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