الأردن يودع كأس آسيا بعد خسارته أمام فيتنام بركلات الترجيح

ودع المنتخب الأردني كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بعد خسارته اليوم أمام نظيره الفيتنامي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادلهما 1-1.

افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان، وعادل لفيتنام كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

On penalties, the Vietnamese end the Jordanians #AsianCup2019 journey to qualify to the quarter-final



Read the match report 👉 https://t.co/1HESpBtIdkhttps://t.co/r8b3Z6Cs8m — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 1-1، ليجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يأتيا بجديد، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفيتنامي بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، قطع المنتخب الفيتنامي تذكرة العبور الأولى إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وسيلاقي الفائز من المباراة المرتقبة غدا الاثنين بين السعودية واليابان.

كنا معكم في تغطية خاصة لأحداث المباراة وإليكم التفاصيل:

احتفال اللاعبين الفيتناميين في غرفة تبديل الملابس، بتأهلهم التاريخي لربع نهائي كأس آسيا 2019.

Vietnam 🇻🇳 celebrating their win as they are the first team through to the #AsianCup2019 quarter-finals! pic.twitter.com/f1t4GSoso4 — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019

نهاية المباراة بتأهل المنتخب الفيتنامي إلى دور الـ8 بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الأردني 4-2.

الشوطين الإضافيين ينتهيان بدون أي جديد لتبقى النتيجة 1-1.

الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة والنتيجة تشير للتعادل 1-1.

فيتنام تسجل هدف التعادل عن طريق كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

هدف! ⚽️



منتخب #فيتنام 🇻🇳 يسجل التعادل في شباك #الأردن 🇯🇴 في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب كونغ فيونغ نغوين #كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنام — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019

بداية الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف.

هدف! ⚽️



أول أهداف دور الـ 16.. منتخب #الأردن 🇯🇴 يسجل في شباك #فيتنام 🇻🇳 في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب بهاء عبدالرحمن من ضربة حرة مباشرة!#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنام — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019

افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان.

الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة بداية المباراة.

🇯🇴♥️🇻🇳



The fans are ready for the first game of the #AsianCup2019's RO16! pic.twitter.com/zUPxV81Eol — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019

How love for the beautiful game usually starts 😍



They got the best seat in the house 🏟#AsianCup2019pic.twitter.com/VnBiWqeL8B — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019

تشكيلة المنتخبين:

مدرب الأردن في مزاج رائع قبل انطلاق اللقاء.

المصدر: RT