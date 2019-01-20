الأردن يودع كأس آسيا بعد خسارته أمام فيتنام بركلات الترجيح
ودع المنتخب الأردني كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بعد خسارته اليوم أمام نظيره الفيتنامي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادلهما 1-1.
افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان، وعادل لفيتنام كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
On penalties, the Vietnamese end the Jordanians #AsianCup2019 journey to qualify to the quarter-final— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019
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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 1-1، ليجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يأتيا بجديد، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفيتنامي بنتيجة 4-2.
⏱ نهاية المباراة: #فيتنام أول المتاهلين إلى ربع النهائي على حساب الأردن بضربات الجزاء 2-4.#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/RocNnOC0ID— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
وبهذا الفوز، قطع المنتخب الفيتنامي تذكرة العبور الأولى إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وسيلاقي الفائز من المباراة المرتقبة غدا الاثنين بين السعودية واليابان.
كنا معكم في تغطية خاصة لأحداث المباراة وإليكم التفاصيل:
احتفال اللاعبين الفيتناميين في غرفة تبديل الملابس، بتأهلهم التاريخي لربع نهائي كأس آسيا 2019.
Vietnam 🇻🇳 celebrating their win as they are the first team through to the #AsianCup2019 quarter-finals! pic.twitter.com/f1t4GSoso4— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019
نهاية المباراة بتأهل المنتخب الفيتنامي إلى دور الـ8 بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الأردني 4-2.
الشوطين الإضافيين ينتهيان بدون أي جديد لتبقى النتيجة 1-1.
الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة والنتيجة تشير للتعادل 1-1.
⏱ نهاية الوقت الأصلي:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء 🇯🇴 #الأردن و #فيتنام 🇻🇳 والاتجاه إلى الوقت الاضافي.#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/5Ix3CDvpCV
فيتنام تسجل هدف التعادل عن طريق كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
منتخب #فيتنام 🇻🇳 يسجل التعادل في شباك #الأردن 🇯🇴 في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب كونغ فيونغ نغوين #كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنام
بداية الشوط الثاني من المباراة.
⏱️ نهاية الشوط الأول:#الأردن 🇯🇴 تنهي الشوط الأول بالتقدم على #فيتنام 🇻🇳 بهدف نظيف.#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/WGCeLg17IK— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف.
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
أول أهداف دور الـ 16.. منتخب #الأردن 🇯🇴 يسجل في شباك #فيتنام 🇻🇳 في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب بهاء عبدالرحمن من ضربة حرة مباشرة!#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنام
افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان.
إحتفالات منتخب النشامى بهدف بهاء عبدالرحمن! شغف! 🇯🇴#كأس_آسيا2019#الاردن_فيتنام@JordanFApic.twitter.com/OFoiWruavM— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
"أردن... أردن" 🥁👏— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
جمهور @JordanFA 🇯🇴 يملأ جنبات استاد آل مكتوم.#الأردن_فيتنام#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/46Ztl4OOMj
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
🇯🇴 #الأردن 🆚 #فيتنام 🇻🇳#كأس_آسيا2019 🏆#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/Fx1QYB99rk
الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة بداية المباراة.
🇯🇴♥️🇻🇳— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019
The fans are ready for the first game of the #AsianCup2019's RO16! pic.twitter.com/zUPxV81Eol
How love for the beautiful game usually starts 😍— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 20, 2019
They got the best seat in the house 🏟#AsianCup2019pic.twitter.com/VnBiWqeL8B
تشكيلة المنتخبين:
الأردن وفيتنام يتسابقان على حجز أول مقعد في ربع نهائي #كأس_آسيا2019! تشكيل الفريقين 👇— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
لِمن الفوز اليوم؟
🇯🇴 #الأردن 🆚 #فيتنام 🇻🇳#الأردن_فيتنامpic.twitter.com/FeDaDa2rvV
التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني في مواجهة فيتنام ✔— Jordan Football (@JordanFA) January 20, 2019
🇯🇴 x 🇻🇳#حيهم_النشامى#كأس_آسيا#الأردن_فيتنام م #النشامىpic.twitter.com/X8N2Dbkw5o
مدرب الأردن في مزاج رائع قبل انطلاق اللقاء.
فيتال بوركلمانز في مزاج رائع قبل مباراة #الأردن_فيتنام 😁#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/yXZ2jpeEpu— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
المصدر: RT