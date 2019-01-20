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الأردن يودع كأس آسيا بعد خسارته أمام فيتنام بركلات الترجيح

الرياضة

الأردن يودع كأس آسيا بعد خسارته أمام فيتنام بركلات الترجيح
Reuters Thaier Al-Sudani
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ودع المنتخب الأردني كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بعد خسارته اليوم أمام نظيره الفيتنامي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادلهما 1-1.

افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان، وعادل لفيتنام كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 1-1، ليجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يأتيا بجديد، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفيتنامي بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، قطع المنتخب الفيتنامي تذكرة العبور الأولى إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وسيلاقي الفائز من المباراة المرتقبة غدا الاثنين بين السعودية واليابان.

كنا معكم في تغطية خاصة لأحداث المباراة وإليكم التفاصيل:

احتفال اللاعبين الفيتناميين في غرفة تبديل الملابس، بتأهلهم التاريخي لربع نهائي كأس آسيا 2019.

نهاية المباراة بتأهل المنتخب الفيتنامي إلى دور الـ8 بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الأردني 4-2.

الشوطين الإضافيين ينتهيان بدون أي جديد لتبقى النتيجة 1-1.

الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة والنتيجة تشير للتعادل 1-1.

فيتنام تسجل هدف التعادل عن طريق كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

بداية الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف.

افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان.

الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة بداية المباراة.

تشكيلة المنتخبين:

مدرب الأردن في مزاج رائع قبل انطلاق اللقاء.

المصدر: RT

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