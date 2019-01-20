شارابوفا تودع أستراليا من الدور الرابع

ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة أستراليا المفتوحة بخسارتها أمام صاحبة الأرض آشلي بارتي في الدور الرابع بمجموعتين مقابل واحدة اليوم الأحد.

وحسمت اللاعبة البالغة 22 عاما المباراة من الفرصة الرابعة بضربة إرسال ساحقة لتتغلب على المصنفة العالمية السابقة خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و22 دقيقة، بواقع 4-6 و6-1 و6-4.

وأصبحت بارتي أول أسترالية تبلغ دور الثمانية في بطولة بلادها ضمن البطولات الأربع الكبرى خلال الـ10 السنوات الماضية.

وستواجه الأسترالية منافستها التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين بعدما سحقت المصنفة الثامنة في البطولة منافستها الأمريكية الشابة أماندا أنيسيموفا.

وسبق للاعبة الأسترالية الخسارة أمام كفيتوفا في سيدني قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

المصدر: رويترز