أرسنال يصعق تشيلسي في "البريميرليغ"

صعق أرسنال ضيفه وجاره تشيلسي في الدوري الإنجليزي عندما تغلب عليه 2-0، اليوم السبت، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط بعد مرور 23 جولة من المسابقة.

أحرز هدفي أرسنال، ألكسندر لاكازيت في (د.14) ولوران كوشيلني الهدف الثاني في (د.39).

وبهذا الفوز الثمين، ارتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي المباريات التي لعبت لنفس الجولة، فاز نيوكاسل يونايتد على كارديف سيتي 3-0، وساوثهامتون على إيفرتون 2-1، وفاز بورنموث على وست هام يونايتد 2-0، وتعادل واتفورد مع بيرنلي 0-0.

المصدر: وكالات