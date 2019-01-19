محمد صلاح ينفرد برقم مميز ويتصدر قائمة الهدافين في "البريميرليغ"

ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن محمد صلاح أصبح رابع أسرع لاعب في تاريخ البريميرليغ يصل للهدف رقم 50 بعد 72 مباراة، بالتساوي مع الإسباني فرناندو توريس نجم ليفربول وتشيلسي السابق.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يتفوق على صلاح إلا الثلاثي آندي كول "65 مباراة"، آلان شيرار "66 مباراة"، ورود فان نيستلروي "68 مباراة".

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب الهدافين بـ16هدفا، (بعد تسجيله هدفين في شباك كريستال بالاس، ليقود فريقه الريدز للفوز في اللقاء المثير الذي انتهى 4-3)، متفوقا بفارق هدفين أمام الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والمصاب هاري كاين (توتنهام).

المصدر: وكالات