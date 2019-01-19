شاهد.. الملاكم الروسي العملاق نيكولاي فالويف يغطس في المياه المتجمدة
Sputnik Рамиль Ситдиков
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نشر الملاكم الروسي الشهير نيكولاي فالويف فيديو على صفحته الرسمية في إنستغرام، يظهر فيه يغطس في المياه المتجمدة بمناسبة عيد الغطاس الذي يحتفل فيه المسيحيون الأرثوذكس اليوم.
وذكر فالويف في الفيديو أن درجة الحرارة 22 تحت الصفر.
ويلقب فالويف، بطل العالم للملاكمة سابقا، بالعملاق نظرا لطوله الفارع الذي يبلغ 2.13 م، ووزنه الذي يبلغ 150 كغ.
المصدر: Николай Валуев/instagram
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