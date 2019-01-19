 
مباشر
عاجل
المتحدث باسم القمة العربية في بيروت يعلن مشاركة أمير قطر فيها

شاهد.. الملاكم الروسي العملاق نيكولاي فالويف يغطس في المياه المتجمدة

الرياضة

شاهد.. الملاكم الروسي العملاق نيكولاي فالويف يغطس في المياه المتجمدة
Sputnik Рамиль Ситдиков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcci

نشر الملاكم الروسي الشهير نيكولاي فالويف فيديو على صفحته الرسمية في إنستغرام، يظهر فيه يغطس في المياه المتجمدة بمناسبة عيد الغطاس الذي يحتفل فيه المسيحيون الأرثوذكس اليوم.

وذكر فالويف في الفيديو أن درجة الحرارة 22 تحت الصفر.

إقرأ المزيد
نورمحمدوف لماكغريغور: ستعيش مع هذا العار طوال حياتك

ويلقب فالويف، بطل العالم للملاكمة سابقا، بالعملاق نظرا لطوله الفارع الذي يبلغ 2.13 م، ووزنه الذي يبلغ 150 كغ.

المصدر:  Николай Валуев/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الشرطة الأسترالية توجه لمعتقل تهمة اغتصاب وقتل آية