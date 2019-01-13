نورمحمدوف لماكغريغور: ستعيش مع هذا العار طوال حياتك

رد الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، بقوة على كلام الإيرلندي كونور ماكغريغور بحقه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر حبيب عبر حسابه الشخصي في إنستغرام صورة للحظة الحاسمة التي طلب فيها الإيرلندي الاستسلام خلال نزالهما في دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر الماضي، وأرفقها مع عبارة: "ستعيش مع هذا العار طوال حياتك".

وقام حبيب بنشر الصورة ردا على نشر ماكغريغور أمس فيديو اتهم فيه حبيب بالثرثرة خلال النزال الذي جمعهما على لقب بطل العالم.

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وظهر ماكغريغور في الفيديو يتلاسن مع زميله السابق باولي ماليغناغي أحد أعضاء فريقه الذي عمل معه قبل النزال التاريخي للإيرلندي مع الملاكم الأمريكي الشهير، فلويد مايويذر.

وغادر ماليغناغي معسكر ماكغريغور بعد نشوب خلاف مع الأخير بسبب تسريب فيديو للتدريبات قبل أسبوعين من مواجهة مايويذر والذي فاز في النزال بالضربة القاضية.

وعلق ماكغريغور على الفيديو أن ماليغناغي ثرثار مثل حبيب، وأكد أنه واجه حبيب بالقول بعد نهاية الجولة الثالثة: "لا تكن ثرثارا"، وأضاف أن حبيب طوال النزال كان يثرثر وينوح حتى في الجولة الرابعة.

وانتهى النزال بين حبيب وماكغريغور في الجولة الرابعة بعد أن طلب الأخير الاستسلام عقب حركة خنق محكمة نفذها الروسي.

وحافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة، بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا.

المصدر: sport-express.ru