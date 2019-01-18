إصابة ضابط و12 شخص في أحداث شغب مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي

أصيب ضابط برتبة رائد و12 شخص بكدمات جراء إلقاء المقذوفات من مدرجات الجماهير خلال مباراة الإسماعيلي وضيفه الإفريقي التونسي، باستاد الإسماعيلية، في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر مطلعة لـRT إن سيارات الإسعاف نقلت الضابط إلى المستشفى إثر سقوطه على أرض الملعب متأثرا بإصابته.

وأضافت المصادر أن الضابط إصابته طفيفة مابين كدمات بالوجه والرقبة والكتف.

إلى ذلك، أصيب 12 شخص آخرين بإصابات ما بين اختناقات وكدمات وتم إسعافهم إلى المستشفى العام في الإسماعيلية، ومعظمهم غادرها بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي، أحداث شغب خلال المباراة، اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية، ما دفع الحكم الكاميروني أليوم نيانت إلى إيقاف المباراة بعد أن ألقت جماهير الإسماعيلي مقذوفات على الحكم المساعد في (د.83).

المصدر: RT