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وفاة أحد لاعبي المنتخب السعودي السابقين

الرياضة

وفاة أحد لاعبي المنتخب السعودي السابقين
Globallookpress
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توفى اليوم اللاعب السابق للمنتخب السعودي وناديي الوحدة والهلال لكرة القدم، أحمد النيفاوي، عن عمر ناهز الـ60 عاما بعد مشوار حافل في الملاعب السعودية.

واعتبر النيفاوي أحد أعمدة نادي الوحدة السعودي، قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال في منتصف الثمانينيات.

كما مثل المنتخب السعودي الأول في أكثر من مناسبة منها التصفيات الآسيوية التمهيدية لكأس العالم في الرياض عام 1981.

وأنشأ أحمد النيفاوي أكاديميته الخاصة لتدريب صغار السن ليواصل عشقه لكرة القدم بعد اعتزاله اللعب.

ونشر كل من ناديي الوحدة والهلال رسالة تعزية بالنيفاوي، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاته، ونشر الكثير من عشاق الكرة في المملكة صورا قديمة للاعب مع عبارات الترحم والعزاء والمواساة لذويه.

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المصدر: صحيفة عكاظ السعودية + وكالات

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