وفاة أحد لاعبي المنتخب السعودي السابقين

توفى اليوم اللاعب السابق للمنتخب السعودي وناديي الوحدة والهلال لكرة القدم، أحمد النيفاوي، عن عمر ناهز الـ60 عاما بعد مشوار حافل في الملاعب السعودية.

واعتبر النيفاوي أحد أعمدة نادي الوحدة السعودي، قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال في منتصف الثمانينيات.

كما مثل المنتخب السعودي الأول في أكثر من مناسبة منها التصفيات الآسيوية التمهيدية لكأس العالم في الرياض عام 1981.

وأنشأ أحمد النيفاوي أكاديميته الخاصة لتدريب صغار السن ليواصل عشقه لكرة القدم بعد اعتزاله اللعب.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نادي #الوحدة وجماهيره بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الكابتن أحمد نيفاوي النجم السابق للفريق الوحداوي والمنتخب السعودي الذي وافته المنية قبل ساعات سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/NiwVMzXgLD — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) January 17, 2019

ونشر كل من ناديي الوحدة والهلال رسالة تعزية بالنيفاوي، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاته، ونشر الكثير من عشاق الكرة في المملكة صورا قديمة للاعب مع عبارات الترحم والعزاء والمواساة لذويه.

-

رحم الله الكابتن #احمد_النيفاوي وغفرله ..

وجعل وفوده وفوداً كريماً لمولاه .. pic.twitter.com/UiC1HSBZ5Y — عبدالرحمن حمد (@shibani500) January 17, 2019

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

الله يغفر له ويرحمه

اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه الفردوس ..



#احمد_النيفاويpic.twitter.com/RBokdrEQ1N — Abdullah Alkanaan (@aakanaan) January 18, 2019

إقرأ المزيد

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية + وكالات