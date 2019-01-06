قدما نجم المنتخب السعودي السابق مهددتان بالبتر

عقب 17 عاما قضاها مدافع المنتخب السعودي السابق مصطفى إدريس في الملاعب، سيقرر الأطباء اليوم الأحد ما إذا كان سيتسنّى لهم الإبقاء له على قدميه أو بترهما.

ويعاني إدريس النجم الذي غاب عن الملاعب منذ عام 2004 من مرض السكري، ويسعى الأطباء إلى حسم قرار بتر قدميه من عدمه اليوم، وذلك حسب مصادر طبية اطلعت على حالة اللاعب.

وسطع نجم إدريس في خانة المدافعين السعوديين بعد أن انتقل من الأهلي السعودي الذي لعب في صفوفه بين عامي 1987 و1989 إلى النصر السعودي الذي لعب معه بين عامي 1989 و2000.

ويبدو أن نهاية مسيرة إدريس الكروية لم تكن سعيدة كنهايات عدد من أقرانه، إذ اضطر لترك كرة القدم والعمل حارس أمن في القطاع الخاص براتب زهيد.

المصدر: okaz.com.sa