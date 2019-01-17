مصر تتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم بكرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم المقامة في ألمانيا والدنمارك، بعد تغلبه على المنتخب الأنغولي في إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتمكن الفراعنة من حسم المباراة لمصلحتهم بنتيجة 33-28، والشوط الأول انتهى لصالحهم أيضا بنتيجة 19-12.

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وبهذا الفوز حصل المنتخب المصري على نقطتين، ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتأهل رسميا إلى الدور الثاني من منافسات البطولة بغض النظر عن نتائج منافسيه.

وحل المنتخب المصري ثالثا في المجموعة الرابعة، ليصعد برفقة منتخبي السويد وهنغاريا، اللذين يتواجهان مساء اليوم، في مباراة ترتيبية لتحديد صاحب المركز الأول.

وقد حقق المنتخب المصري التعادل في الجولة الرابعة أمام هنغاريا بنتيجة 30-30، بعدما فاز في الجولة الثالثة على منتخب الأرجنتين بنتيجة 22-20.

وخسر المنتخب المصري في أول جولتين من المنافسات أمام قطر بنتيجة 23-28، والسويد بنتيجة 24-27.

المصدر: وكالات