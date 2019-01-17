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يوفنتوس يحسم أمر هيغواين مع تشيلسي

الرياضة

يوفنتوس يحسم أمر هيغواين مع تشيلسي
AFP
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توصل يوفنتوس الإيطالي لاتفاق نهائي مع نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن إعارة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لصفوف الفريق اللندني حتى نهاية الموسم من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق.

ووفقا للعديد من التقارير الإعلامية الإيطالية والبريطانية فإن نادي تشيلسي على أعتاب الإعلان الرسمي عن التوقيع مع النجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

 ويلعب هيغواين في صفوف ميلان منذ الصيف الماضي قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وغاب المهاجم عن مباراة الفريق مساء أمس أمام نظيره يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي وذلك من أجل إكمال انتقاله إلى صفوف النادي اللندني.

وأكدت شبكة سكاي إيطاليا، أن إدارة "البيانكونيري" قبلت عرض النادي اللندني لاستعارة المهاجم الدولي لنهاية الموسم، ليلتقي صاحب 31 عاما من جديد مع المدير الفني لتشيلسي ماوريسيو ساري، بعد أن عملا سويا في نابولي.

وأكد نفس المصدر أن مدة الإعارة قد تمتد حتى 2020، إذا استطاع اللاعب أن يحقق بعض البنود الرياضية التي سيتضمنها العقد، فضلا عن نتائج "البلوز" هذا الموسم.

يذكر أن هيغواين انضم إلى يوفنتوس في 2016 ولعب 73 مباراة وسجل 40 هدفا، بينما لعب مع ميلان 15 مباراة وسجل 6 أهداف، في حين لعب 104 مباراة مع نابولي وسجل 71 هدفا.

المصدر: وكالات

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