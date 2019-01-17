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نيشيكوري يتأهل بصعوبة إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

الرياضة

نيشيكوري يتأهل بصعوبة إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة
Reuters Edgar Su
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تخطى الياباني كي نيشيكوري الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعدما أفلت اليوم من فخ الكرواتي إيفو كارلوفيتش وفاز عليه بالشوط الفاصل السوبر.

وحقق نيشيكوري، الثامن في البطولة والبالغ 29 عاما، الفوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع:6-3 و7-6 (8-6) و5-7 و5-7 و7-6 (10-7) في نحو أربع ساعات، ونجا من مصيدة العملاق الكرواتي (2.11 م) الذي نجح في 59 إرسالا ساحقا.

ويلتقي نيشيكوري الذي استفاد من الشوط الفاصل السوبر المعتمد حديثا لكسر التعادل في المجموعة الخامسة الحاسمة، في الدور القادم مع الفائز من مواجهة الألماني فيليب كولشرايبر (مصنف 32) والبرتغالي جواو سوزا (مصنف 44).

وفي مباراة ثانية، خرج بطل 2014 السويسري ستانيسلاس فافرينكا البالغ 33 عاما من الدور الثاني على يد الكندي ميلوش راونيتش بثلاث مجموعات لواحدة، انتهت جميعها بشوط فاصل 7-6 (7-4) و6-7 (6-8) و6-7 (11-13) و6-7 (5-7).

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وتوقفت المباراة التي أقيمت على ملعب رود لايفر الرئيسي نحو 30 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة، واستؤنفت بعد أن تمت تغطية الملعب بالسقف المتحرك على غرار الملعبين الآخرين مارغريت كورت أرينا، وملبورن أرينا.

في المقابل، تعطل اللعب على الملاعب الأخرى غير المغطاة لنحو ساعة، قبل أن يستأنف تدريجيا بعد توقف الأمطار.

المصدر: أ ف ب

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