 
مباشر

الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة
Reuters Kim Kyung-Hoon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbs9

تأهل الروسي كارين خاتشانوف للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على الياباني يوشيتو نيشوكا، بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الأربعاء.

وتمكن خاتشانوف، صاحب الـ22 عاما، من التغلب على منافسه بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، بواقع: 6-3 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و3 دقائق.

إقرأ المزيد
في لقطة طريفة.. نادال يوقظ صحفيا نائما ويداعبه (فيديو)

وسيواجه خاتشانوف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 43 مليون دولار، الفائز من مواجهة الإسباني روبيرتو بواتيستا أغوت، والأسترالي جون ميلمان.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا