الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة

تأهل الروسي كارين خاتشانوف للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على الياباني يوشيتو نيشوكا، بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الأربعاء.

وتمكن خاتشانوف، صاحب الـ22 عاما، من التغلب على منافسه بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، بواقع: 6-3 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و3 دقائق.

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وسيواجه خاتشانوف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 43 مليون دولار، الفائز من مواجهة الإسباني روبيرتو بواتيستا أغوت، والأسترالي جون ميلمان.

المصدر: sportbox.ru