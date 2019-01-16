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جيرونا يطيح بأتلتيكو مدريد من كأس الملك

الرياضة

جيرونا يطيح بأتلتيكو مدريد من كأس الملك
twitter@GironaFC
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فجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه أتلتيكو مدريد مبكرا من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب تعادله معه 3-3 ، اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

أحرز للفائز كل من فيرنانديز إيسترادا وكريستيان سواني وسيدو دومبيا في (د.37 و59 و88) على التوالي، بينما أحرز لأتلتيكو، نيكولا كالينيتش وأنخيل كوريا وأنطوان غريزمان في (د.12 و66 و84) على التوالي.

وانتهى لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب جيرونا في الأسبوع الماضي بالتعادل 1- 1، ليظفر جيرونا ببطاقة الصعود لدور الثمانية، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والذي يتم الاحتكام إليه في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

المصدر: وكالات

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