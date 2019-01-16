شاهد أهداف مباراة اليمن وفيتنام
AFP
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يلتقي المنتخبان اليمني والفيتنامي حاليا في مباراة الفرصة الأخيرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.
وافتتح المنتخب الفيتنامي باب التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق نغوين كوانغ هاي.
January 16, 2019
وعزز المنتخب الفيتنامي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق نغوك هاي كي من ركلة جزاء.
GOAL ⚽️! 64' Que Ngoc Hai doubles the lead for his side from the penalty spot!— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019
🇻🇳 2-0 🇾🇪 pic.twitter.com/DhGqtmx8VG
المصدر: RT
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