شاهد أهداف مباراة اليمن وفيتنام

يلتقي المنتخبان اليمني والفيتنامي حاليا في مباراة الفرصة الأخيرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وافتتح المنتخب الفيتنامي باب التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق نغوين كوانغ هاي.

وعزز المنتخب الفيتنامي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق نغوك هاي كي من ركلة جزاء.

GOAL ⚽️! 64' Que Ngoc Hai doubles the lead for his side from the penalty spot!



🇻🇳 2-0 🇾🇪 pic.twitter.com/DhGqtmx8VG — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019

المصدر: RT