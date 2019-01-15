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حظوظ فلسطين في التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا

الرياضة

حظوظ فلسطين في التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا
AFP
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سيتعين على المنتخب الفلسطيني الانتظار لمعرفة مصيره في البطولة الآسيوية بعدما تعادل مع الأردن 0-0 ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

ويتأهل إلى دور الـ16 المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتملك فلسطين نقطتين في المركز الثالث للمجموعة الثانية، وما يعني أنها ستحتاج أن ينهي منتخبان من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى البطولة بنقطة واحدة فقط.

ولتحقيق هذا السيناريو، سينتظر منتخب فلسطين تعادلا في مواجهتين من أصل 4 مواجهات متبقية وهي:

قيرغزستان - الفلبين

فيتنام - اليمن

عمان - تركمانستان 

لبنان - كوريا الشمالية

المصدر: RT

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