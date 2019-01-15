 
مباشر
عاجل
وفاة الفنان السوري الكبير أسعد فضة عن عمر يناهز 81 عاما

كأس آسيا 2019.. الأردن - فلسطين (تغطية خاصة)

الرياضة

كأس آسيا 2019.. الأردن - فلسطين (تغطية خاصة)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbnp

يواجه المنتخب الفلسطيني، نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء، متطلعا لتحقيق تأهل تاريخي، إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

حكم اللقاء القطري مهند قاسم ساري يعلن بدء اللقاء:

وضمن الأردن الصدارة بـ6 نقاط، لأن استراليا، الوحيدة القادرة على اللحاق به، وقد خسرت أمامه افتتاحا. ولا تزال منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين قادرة على التأهل، وسيكون "الفدائي" ضامنا لتواجده ضمن أربع منتخبات ستحتل المركز الرابع من المجموعات الست في حال تحقيق الفوز، على اعتبار أن نتائج المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تصب في مصلحتها لأنّ أقصى ما يمكن أن تبلغه منتخبات هذه المجموعات هو تحقيق 3 نقاط فقط.

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبا.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من كينيا.. انفجاران ضخمان في مجمع يضم فندقا ومكاتب بالعاصمة نيروبي