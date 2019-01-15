كأس آسيا 2019.. الأردن - فلسطين (تغطية خاصة)

يواجه المنتخب الفلسطيني، نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء، متطلعا لتحقيق تأهل تاريخي، إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

حكم اللقاء القطري مهند قاسم ساري يعلن بدء اللقاء:

وضمن الأردن الصدارة بـ6 نقاط، لأن استراليا، الوحيدة القادرة على اللحاق به، وقد خسرت أمامه افتتاحا. ولا تزال منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين قادرة على التأهل، وسيكون "الفدائي" ضامنا لتواجده ضمن أربع منتخبات ستحتل المركز الرابع من المجموعات الست في حال تحقيق الفوز، على اعتبار أن نتائج المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تصب في مصلحتها لأنّ أقصى ما يمكن أن تبلغه منتخبات هذه المجموعات هو تحقيق 3 نقاط فقط.

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبا.

🔷 TUESDAY FIXTURES! 🔶



🇯🇴 are already through to the Round of 16. Who will join them from Group B? #AsianCup2019pic.twitter.com/RzBsynbjVA — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 15 января 2019 г.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

📝 Starting XIs for both teams: 🇵🇸 Palestine 🆚 Jordan 🇯🇴



With Jordan through to the next round, the pressure will be on Palestine tonight. Can they reach the #AsianCup2019 round of 16? pic.twitter.com/CZokQD4s5Y — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 15 января 2019 г.

المصدر: RT