مواجهة سوريا وأستراليا (تغطية مباشرة)

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب خليفة بن زايد في مدينة العين الإماراتية، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا وأستراليا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس آسيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويدير اللقاء الحكم المكسيكي سيزار بالازويلوس.

ولا بديل للمنتخب السوري عن الفوز في مباراة اليوم، كون التعادل سيرفع رصيده إلى نقطتين بعد تعادله المخيب مع فلسطين في الجولة الأولى وخسارته الموجعة أمام الأردن بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، وفي حال التعادل سينتظر نسور قاسيون نتائج المجموعات الأخرى، على أمل التأهل كأفضل ثالث عن مجموعته، فيما يؤكد الفوز الوصافة ومواجهة ثاني المجموعة السادسة.

في المقابل، لن تغامر أستراليا أمام سوريا، ولو أن التعادل يضمن لها وصافة هي أقصى طموحاتها راهنا، خصوصا بعد تلميع صورتها وفوزها الكبير على فلسطين بثلاثية بيضاء.

المصدر: RT