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شاهد.. نجم ميلان بالشماغ السعودي ويتحدث العربية لجماهير المملكة !

الرياضة

شاهد.. نجم ميلان بالشماغ السعودي ويتحدث العربية لجماهير المملكة !
AFP Miguel MEDINA
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تداول عشاق كرة القدم و نادي ميلان الإيطالي فيديو لمهاجم الروسونيري الشاب، باتريك كوتروني البالغ 21 عاما، وهو يضع على رأسه الشماغ السعودي ويتحدث باللغة العربية.

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شاهد.. لاعبو ميلان يصلون إلى السعودية استعدادا لمواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي

ويتواجد فريق ميلان حاليا في مدينة جدة السعودية التي تستضيف غدا مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان.

ويخوض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وفاز كل من ميلان ويوفنتوس باللقب 7 مرات، وسينفرد الفائز في مباراة الأربعاء بصدارة عدد ألقاب المسابقة.

المصدر: A.C. Milan

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