شاهد.. نجم ميلان بالشماغ السعودي ويتحدث العربية لجماهير المملكة !

تداول عشاق كرة القدم و نادي ميلان الإيطالي فيديو لمهاجم الروسونيري الشاب، باتريك كوتروني البالغ 21 عاما، وهو يضع على رأسه الشماغ السعودي ويتحدث باللغة العربية.

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ويتواجد فريق ميلان حاليا في مدينة جدة السعودية التي تستضيف غدا مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان.

ويخوض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وفاز كل من ميلان ويوفنتوس باللقب 7 مرات، وسينفرد الفائز في مباراة الأربعاء بصدارة عدد ألقاب المسابقة.

المصدر: A.C. Milan