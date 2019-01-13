شاهد.. لاعبو ميلان يصلون إلى السعودية استعدادا لمواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي

وصلت بعثة نادي ميلان، صباح اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية، استعدادا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء القادم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ميلان اليوم صورا للفريق في جدة، وأرفقها بعبارة صباح الخير من جدة:

Good Sunday morning from Jeddah, Rossoneri 🔴⚫️

Buona domenica da Jeddah rossoneri: inizia il countdown a #JuveMilan#Supercoppapic.twitter.com/Te9Lc22x5j — AC Milan (@acmilan) January 13, 2019

كما نشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، فيديو وصورا لوصول الفريق الإيطالي، وذلك استعدادا لمواجهة يوفنتوس، في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

🎥 وصول لاعبي فريق إي سي ميلان والجهاز الفني والإداري إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة استعداداً لمواجهة فريق يوفينتوس في كأس #السوبر_الإيطالي الذي يقام الأربعاء المقبل pic.twitter.com/9IJiljo1XA — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 13, 2019

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ، مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي، ماركو برونيلي في شهر يونيو الماضي.

🇮🇹 I giocatori del Milan e lo staff tecnico e amministrativi sono arrivati all'aeroporto di King Abdulaziz a Jeddah per la partita aspettata contro la juventus nella #SupercoppaItaliana mercoledì prossimo 16 gennaio pic.twitter.com/WXOaik5cmp — General Sports Authority (@gsaksa_en) January 13, 2019

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ويخوض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وفاز كل من ميلان ويوفنتوس باللقب 7 مرات، وسينفرد الفائز في مباراة الأربعاء بصدارة عدد ألقاب المسابقة.

يذكر أن فريق لاتسيو قد توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في آخر نسخة على حساب فريق يوفنتوس بالفوز عليه 3-2.

المصدر: وكالات